Juventus e Roma in Europa League, Fiorentina in Conference League: ecco dove vedere le partite di oggi

Juventus, Roma, e Fiorentina scendono in campo per affrontare le loro avversarie di Europa League e Conference League: ecco dove vedere le partite in programma oggi.

Juventus, Roma, e Fiorentina affrontano le avversarie che il calendario della Europa League e della Conference League mette loro contro oggi 11 maggio. Le squadre italiane affrontano il primo turno della gara di andata delle semifinali. Ecco i dettagli su orari e dove vedere le partite in TV e in streaming.

Europa League

Juventus- Siviglia

Juventus- Siviglia si gioca alle 21:00 e sarà trasmessa da Raiuno e Sky su Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite), Sky Sport (252 del satellite).

In streaming l'incontro è disponibile su DAZN, Sky Go, NOW e RaiPlay.

La telecronaca sulla Rai sarà di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro. Su Sky sarà di Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani, mentre Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni racconteranno l'incontro su DAZN. L'incontro si gioca all'Allianz Stadium di Torino

Roma-Bayer Leverkusen

League Roma-Bayer Leverkusen si gioca alle 21:00 e sarà trasmessa da TV8, e Sky sui canali 203 e 205.

In streaming l'incontro è disponibile su DAZN, Sky Go, NOW e tv8.it.

La telecronaca Sky sarà di Riccardo Gentile e ad Aldo Serena. L'incontro si gioca allo Stadio Olimpico di Roma.

Conference League

Fiorentina-Basilea

Fiorentina-Basilea si gioca alle 21:00 e sarà trasmessa da Sky su Sky SportCalcio (canale 202) e Sky Sport (254).

In streaming l'incontro è disponibile su DAZN, Sky Go e NOW.

Sky ha affidato la telecronaca a Davide Polizzi e Fernando Orsi. DAZN ci racconterà l'incontro con le voci di Riccardo Buscaglia e Manuel Pasqual. L'incontro si gioca allo stadio Artemio Franchi di Firenze

Probabili formazioni

Juventus- Siviglia

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. All. Allegri

SIVIGLIA (4-2-3-1): Bounou; Jesus Navas, Gudelj, Badé, Acuña; Fernando, Rakitic; Ocampos, Oliver Torres, Bryan Gil; En-Nesyri. All. Mendilibar

Roma-Bayer Leverkusen

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibanez; Celik, Bove, Matic, Pellegrini, Spinazzola; Belotti, Abraham. All. Mourinho.

BAYER LEVERKUSEN (3-4-3): Hradecky; Kossounou, Tah, Tapsoba; Frimpong, Palacios, Andrich, Hincapié; Diaby, Adli, Wirtz. All. Xabi Alonso.

Fiorentina-Basilea

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodô, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Ikoné, Bonaventura, Gonzalez; Cabral.

BASILEA (3-4-2-1): Hitz; Lang, Adams, Calafiori; Ndoye, Burger, Xhaka, Millar; Amdouni, Males; Zeqiri.