Juventus e Roma in Europa League, Fiorentina in Conference League: ecco dove vedere le partite di oggi

Juventus, Roma, e Fiorentina scendono in campo per affrontare le loro avversarie di Europa League e Conference League: ecco dove vedere le partite in programma oggi.

Juventus, Roma, e Fiorentina affrontano le avversarie che il calendario della Europa League e della Conference League mette loro contro oggi, 9 marzo. Ecco i dettagli su orari e dove vedere le partite in TV e in streaming.

Europa League

Roma-Real Sociedad si gioca alle 18:45 e sarà trasmessa in streaming su DAZN, Sky Go e NOW. In televisione si potrà vedere su Sky sui canali, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport (canale 252).

La telecronaca su DAZN è affidata a Stefano Borghi e Simone Tiribocchi. Federico Zancan, con Walter Zenga sono le voci di Sky.

L'incontro è l'andata dei sedicesimi di finale. La partita si gioca presso lo stadio Olimpico di Roma.

Juventus-Friburgo si gioca alle 21:00 e sarà trasmessa in streaming su DAZN, Sky Go e NOW. In televisione si potrà vedere su Sky sui canali, Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite), Sky Sport (252 del satellite).

La telecronaca su DAZN è affidata a Pierluigi Pardo. Federico Zancan, con Walter Zenga. Maurizio Compagnoni e Aldo Serena sono le voci di Sky.

L'incontro è l'andata dei sedicesimi di finale. Il match si disputa all'Allianz Stadium di Torino.

Conference League

Fiorentina-Sivasspor si gioca alle 21:00 e sarà trasmessa in streaming su DAZN, Sky Go e NOW. In televisione si potrà vedere su Sky sui canali, Sky Sport Football (numero 203) e Sky Sport (253). Il match sarà trasmesso in chiaro da TV8.

La telecronaca su DAZN è affidata a Dario Massara e Nando Orsi.Riccardo Mancini eManuel Pasqual sono le voci di Sky.

L'incontro è l'andata dei sedicesimi di finale. La partita si gioca presso lo stadio Artemio Franchi di Firenze