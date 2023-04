Juventus e Roma in Europa League, Fiorentina in Conference League: ecco dove vedere le partite di oggi

Juventus, Roma, e Fiorentina scendono in campo per affrontare le loro avversarie di Europa League e Conference League: ecco dove vedere le partite in programma oggi.

Juventus, Roma, e Fiorentina affrontano le avversarie che il calendario della Europa League e della Conference League mette loro contro oggi, 13 aprile. Ecco i dettagli su orari e dove vedere le partite in TV e in streaming.

Europa League

Feyenoord-Roma si gioca alle 18:45 e sarà trasmessa in streaming su DAZN, Sky Go e NOW. In televisione si potrà vedere su Sky sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport (canale 252 del satellite). La telecronaca su DAZN è affidata a Stefano Borghi col commento tecnico di Simone Tiribocchi. Per Sky ci saranno le voci di Riccardo Gentile e Lorenzo Minotti. L'incontro è l'andata dei quarti di Europa League. Il match si disputa presso lo stadio Stadion Feijenoord di Rotterdam.

Juventus-Sporting si gioca alle 21:00 e sarà trasmessa in streaming su DAZN, Sky Go e NOW. In televisione si potrà vedere su Sky sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite), Sky Sport (252 del satellite). La partita sarà visibile in chiaro su TV8. La telecronaca su DAZN è affidata a Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni. Federico Zancan e Aldo Serena sono le voci di Sky. L'incontro è l'andata dei quarti di Europa League. Il match si disputa all'Allianz Stadium di Torino.

Conference League

Lech Poznan-Fiorentina si gioca alle 21:00 e sarà trasmessa in streaming su DAZN, Sky Go e NOW. In televisione si potrà vedere su Sky sui canali Sky SportFootball(203 del satellite), Sky Sport (253 del satellite). La telecronaca su DAZN è affidata a Dario Mastroianni e Manuel Pasqual. Per Sky ci sarà Massimo Marianella. L'incontro è l'andata dei quarti di Conference League e si disputa allo stadio Miejski di Poznan.