Justin Baldoni: il suo film su Pac-Man a rischio per via delle accuse di Blake Lively

Anni fa, era stato annunciato un progetto cinematografico su Pac-Man che avrebbe dovuto coinvolgere Justin Baldoni. Dopo le accuse di molestie sessuali e la bagarre mediatica con Blake Lively le cose potrebbero cambiare.

Il progetto del film sul celebre videogioco anni '80 potrebbe essere cancellato proprio a causa della denuncia di Blake Lively nei confronti di Baldoni per ciò che sarebbe accaduto sul set di It Ends With Us.

Le accuse di Blake Lively e il video delle riprese

Dopo le voci sul non idilliaco rapporto tra i due sul set del film, a dicembre Blake Lively ha deciso di denunciare Baldoni per molestie sessuali e diffamazione.

IL regista e co-protagonista ha deciso di controbattere denunciando a sua volta Lively insieme al marito Ryan Reynolds. Per cercare di scagionarsi dalle accuse, Baldoni ha pubblicato un video del dietro le quinte delle riprese, che secondo lui sarebbe la prova delle falsità dette da Lively, che a sua volta sostiene sia invece la dimostrazione di quanto lei ha sempre affermato.

Il futuro del progetto di Pac-Man

Justin Baldoni sperava che Pac-Man fosse il suo prossimo film ma il progetto potrebbe rientrare tra quelli di Wayfarer Studios che non vedranno mai la luce.

Il regista avrebbe perso tre film in cantiere e milioni di dollari a causa della disputa legale con Blake Lively nata dalla denuncia per molestie sessuali sul set di It Ends With Us e per la campagna diffamatoria nei suoi confronti, e uno di questi potrebbe essere proprio il film su Pac-Man.