Justice League Vs. The Fatal Five: trailer e data d'uscita del nuovo film DC!

La Warner Bros. Animation ha rivelato la data d'uscita ufficiale del nuovo film d'animazione della DC, Justice League vs. The Fatal Five, in seguito al rilascio del trailer: il 30 marzo sarà disponibile in versione digitale, mentre dal 16 aprile in bluray e 4K.

In Justice League vs. The Fatal Five, il futuro del pianeta Terra è appeso a un filo, quando la Justice League si trova a confrontarsi con una nuova minaccia: i Fatali Cinque. Superman, Batman e Wonder Woman cercano risposte mentre il trio composto da Mano, Persuader e Tharok terrorizzano Metropolis alla ricerca di Jessica Cruz. Col suo aiuto, devono liberare Emerald Empress e Validus, per concludere il loro piano malefico. La Justice League, però, ha scoperto di avere un alleato di un'altra epoca, Star Boy, con diversi poteri imprevedibili. Che sia la chiave per sconfiggere i Fatal Five?

Nel cast del film Elyes Gabel e Diane Guerrero, oltre a Kevin Conroy, Susan Eisenberg e George Newbern. A donare le voci ai villain, Peter Jessop, Matthew Yang King, Sumalee Montano, Philip Anthony Rodriguez. Per quanto riguarda il Justice League visto al cinema, originariamente la Warner Bros aveva annunciato due film diversi, Justice League: Part One e Justice League: Part Two, entrambi diretti da Zack Snyder, con la seconda parte in arrivo nel giugno 2019, ma nel 2016 è stato deciso di realizzare un film unico, così da rendere ogni capitolo storia a sé. Poco prima dell'uscita di Justice League, J.K. Simmons aveva dichiarato che la sceneggiatura del sequel era già in fase di scrittura, ma col tempo al DC ha deciso di soffermarsi per lo più su film singoli.

