Jurassic World 4: svelato il titolo, la trama e le prime foto dei protagonisti del film con Scarlett Johansson

Universal Pictures e Amblin Entertainment hanno condiviso le prime foto e i dettagli della trama del quarto film della saga di Jurassic World, il cui titolo sarà Rebirth.

Il debutto nelle sale è stato fissato al 2 luglio 2025 e i protagonisti saranno Scarlett Johansson, Mahershala Ali Jonathan Bailey.

Cosa racconterà il quarto film

Jurassic World: Rebirth sarà ambientato cinque anni dopo gli eventi mostrati in Il Dominio, mostrando un intrepido team che cerca di ottenere dei campioni di DNA delle tre creature più grandi presenti sulla terra, in mare e in aria.

Il nostro pianeta si è dimostrato quasi del tutto inospitale per i dinosauri e gli esemplari che rimangono in vita sono isolati in ambienti equatoriali con un clima che sembra quello in cui vivevano bene in origine. Le tre creature potrebbero essere la chiave per sviluppare una sostanza in grado di avere benefici incredibili per l'umanità.

Johansson e Bailey nel film

Scarlett Johansson sarà Zora Bennett, che viene assunta per guidare un team impegnato in una missione top-secret per recuperare del materiale genetico. Quando l'operazione di Zora si ritrova a essere coinvolta con la situazione di una famiglia alle prese, a causa di un incidente, con i dinosauri che vivono in acqua, tutti si ritrovano bloccati su un'isola dove verrà compiuta una sconvolgente scoperta nascosta al mondo per decenni.

Jonathan Bailey sarà il paleontologo Henry Loomis, mentre Mahershala Ali avrà il ruolo del leader del team, Duncan Kincaid. Nel cast ci saranno poi Rupert Friend nei panni di Martin Krebs, rappresentante di Big Pharma, e Manuel Garcia-Rulfo che sarà Reuben Delgado, il padre della famiglia di civili.

Nel team di interpreti ci sono poi Luna Blaise, David Iacono, Audrina Miranda, Philippine Velge, Bechir Sylvain, Ed Skrein.

Ali in azione

Gareth Edwards, recentemente autore di The Creator e Star Wars: Rogue One, è regista del film scritto da David Koepp, che aveva già firmato la sceneggiatura di Jurassic World.

I produttori sono Frank Marshall e Patrick Crowley, in collaborazione con Steven Spielberg, Denis L. Stewart e Jim Spencer.