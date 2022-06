Julee Cruise: morta la cantante della sigla di Twin Peaks, aveva 65 anni

Julee Cruise, cantante e frequente collaboratrice di David Lynch, è morta all'età di 65 anni. Era suo il brano Falling, alla base della storica sigla di Twin Peaks.

La cantante e membro dei B-52, Julee Cruise, che ha avuto grande successo nelle classifiche musicali del 1990 con Falling, "ha lasciato questo regno alle sue condizioni" come ha scritto suo marito sui social. La sua musica eterea ha arricchito ulteriormente I segreti di Twin Peaks, lavoro di David Lynch, con cui Cruise ha collaborato frequentemente. Suo marito, Edward Grinnan, ha scritto su Facebook: "Ha lasciato questo regno alle sue condizioni. Nessun rimpianto. È in pace. Ho suonato Roam (la canzone dei B-52, ndr) durante il suo trapasso. Ora vagherà per sempre. Riposa in pace, amore mio".

La canzone più nota di Cruise è stata, appunto, Falling: la versione strumentale, scritta da Angelo Badalamenti, è stata usata come sigla di Twin Peaks, la serie che ha debuttato nel 1990. Lynch ha scritto i testi per la versione vocale di Cruise, che ha raggiunto la settima posizione nelle classifiche del Regno Unito ed è stata un successo in tutta Europa, arrivando in cima nella classifica dei singoli australiani più venduti. Nata in Iowa nel 1956, le sue collaborazioni con Lynch sono iniziate nel 1986 per il suo film Velluto Blu, che contiene la sua collaborazione con Badalamenti, Mysteries of Love. Nel 1990, è apparsa nella produzione teatrale d'avanguardia di Lynch, Industrial Symphony No 1, insieme a Nicolas Cage e Laura Dern.

Da allora le sue canzoni si sono guadagnate un importante seguito, grazie alla voce incontaminata e innocente di Cruise. "Tecnicamente questa musica è così delicata che è una sfida anche solo cantarla", aveva detto nel 1990, aggiungendo: "Ma, allo stesso tempo, mi permette di essere più drammatica, più psicotica che se stessi solo cantando 'Oh, piccola , baby' nel microfono. Con certe cose non puoi esagerare mentre canti. Posso stilizzarle". È anche apparsa come personaggio in Twin Peaks, cantando nel bar della città e nel suo spin-off cinematografico Fuoco cammina con me. È apparsa anche nella terza stagione della serie, risalente al 2017.