Josh O'Connor possibile protagonista di Camere separate, il nuovo film di Luca Guadagnino

Josh O'Connor potrebbe collaborare nuovamente con Luca Guadagnino in occasione del film Camere Separate, un adattamento del romanzo scritto da Pier Vittorio Tondelli.

L'attore è già stato diretto dal regista in occasione di Challengers, in cui ha recitato accanto a Zendaya e Mike Faist.

Il coinvolgimento dell'attore

Le cose che non ti ho detto: una scena con Josh O'Connor

Josh O'Connor, secondo le fonti di Variety, starebbe già studiando italiano per essere pronto alle riprese, anche se per ora non è stato raggiunto l'accordo definitivo con la produzione.

Luca Guadagnino ha annunciato che il suo prossimo progetto sarà l'adattamento del libro pubblicato nel 1989. Francesca Manieri ha scritto la sceneggiatura, collaborando nuovamente con il regista dopo aver lavorato alla serie We Are Who We Are, prodotta da Sky e HBO.

Luca Guadagnino, il suo cinema tra magnifiche ossessioni e leggi del desiderio

L'opera originale

Pubblicato nel 1989, Camere separate è un romanzo in parte biografico e racconta la storia dello scrittore più che trentenne, Leo, alle prese con il dolore per la perdita del compagno Thomas, musicista tedesco. La loro relazione viene raccontata attraverso lunghe riflessioni e continui flashback.

Nella storia il trentenne Leo viaggia in varie città europee come Milano, Parigi, Londra e Firenze, mentre Thomas è un pianista di Berlino che vive temporaneamente a Parigi, dove incontra per la prima volta Leo.

Il romanzo è diviso in "tre movimenti", che propongono flashback e riflessioni sulla storia d'amore dei due uomini.

La produzione sarà curata da Lorenzo Mieli tramite il suo accordo con Fremantle.