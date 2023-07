Josephine Chaplin è morta, l'attrice figlia di Charlie Chaplin aveva 74 anni

Josephine Chaplin, figlia dell'icona del cinema Charlie Chaplin e di Oona O'Neill, è morta all'età di 74 anni il 13 luglio 2023 nella città di Parigi.

La notizia è stata confermata oggi dal quotidiano francese Le Figaro, citando come fonte i figli Charly, Julien e Arthur.

Una carriera iniziata accanto al padre

L'attrice Josephine Chaplin aveva iniziato la sua carriera in uno degli ultimi film del padre, Luci della ribalta, nel 1952 apparendo, ancora bambina, nella sequenza di apertura.

Nel 1967 ha avuto poi un piccolo ruolo in La contessa di Hong Kong, insieme alle sorelle Geraldine e Victoria.

Tra i film più famosi girati da Josephine ci sono poi I racconti di Canterbury diretto nel 1972 da Pier Paolo Pasolini, in cui aveva la parte di May, Escape to the Sun, Jack the Ripper con Klaus Kinski, The Bay Boy con Liv Ullmann e Kiefer Sutherland, e Cop au Vin di Claude Chabrol.