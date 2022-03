Joseph Gordon-Levitt sarà Johnny Carson nella serie King of Late Night

La vita e la carriera di Johnny Carson verranno raccontate in una nuova serie con protagonista Joseph Gordon-Levitt.

Il progetto, non ancora acquistato da una piattaforma di streaming o da un network tradizionale, sarà intitolato King of Late Night.

A scrivere la serie è stato David Milch, il creatore di Deadwood, mentre alla regia ci sarà Jay Roach.

King of the Late Nighy seguirà come Johnny Carson, interpretato da Joseph Gordon-Levitt, sia riuscito a diventare un'icona della televisione. Nelle puntate si darà inoltre spazio a come il suo legame con il pubblico gli abbia causato qualche problema nell'andare alla ricerca di una vita tranquilla e di come la sua personalità in scena si scontrasse un po' con quanto accadeva nella sua vita privata.

Carson era nato in Nebraska e durante la seconda Guerra Mondiale aveva fatto parte della Marina americana prima di andare al college e iniziare la sua carriera nelle radio e nelle televisioni locali. Johnny era poi passato alla conduzione dei giochi televisivi del network e ha ottenuto la guida del The Tonight Show, che ha condotto per ben 30 anni dal 1962 al 1992. Johnny Carson si è inoltre sposato quattro volte.

Lo show biografico è in fase di sviluppo da ben cinque anni e la situazione si è finalmente sbloccata quando Roach e Gordon-Levitt sono entrati nel team dello show.

Milch aveva già iniziato a scrivere la sceneggiatua quando ha scoperto di soffrire di Alzheimer.