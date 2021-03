Joker - Wild Card: il thriller con Jason Statham e Sofia Vergara stasera sul Canale 20

Sofia Vergara protagonista, insieme a Jason Statham, stasera sul Canale 20 alle 21:15, con Joker - Wild Card, action thriller diretto da Simon West nel 2015, basato sul romanzo Calore, scritto nel 1985 da William Goldman.

Joker - Wild Card: Sofia Vergara in una scena

Nick Wild (Jason Statham) è un giocatore d'azzardo in riabilitazione, che decide di dedicare la sua vita alla protezione delle persone coinvolte nel mondo pericoloso del gioco d'azzardo come protettore-accompagnatore. Tutto però perde di importanza quando una sua amica viene brutalmente picchiata e lasciata agonizzante in una pozza di sangue dagli scagnozzi di un gangster. Non gli resta che sfidare la sorte e dare la caccia alla banda, capitanata da Danny DeMarco (Milo Ventimiglia), rampollo di una delle famiglie più pericolose di Las Vegas.

Arrivato nelle sale di tutto il mondo (anche se in versione limitata) nel 2015, Joker - Wild Card è stato esattamente quello che si definisce un flop: distrutto dai giudizi della critica, ha incassato in totale 6 milioni di dollari a fronte di una spesa di 30.

Il film è il remake di Black Jack, film del 1986 con Burt Reynolds.