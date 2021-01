John Reilly, morto l'attore di General Hospital e Beverly Hills, 90210

L'attore veterano John C. Reilly, volto noto nel mondo delle soap per la partecipazione a General Hospital e Beverly Hills, 90210, è morto il 9 gennaio 2021 all'età di 84 anni.

Ad annunciare la notizia la figlia di Reilly, la social media star Caitlin Reilly, su Instagram:

"John Henry Matthew Reilly alias Jack. La luce più luminosa nel mondo si è spenta. Immaginate la miglior persona nel mondo. Ora immaginate che la miglior persona nel mondo fosse vostro padre. Sono grata del fatto che sia stato il mio, sono grata di averlo amato e sono grata di aver fatto in tempo a dirglielo e di avergli detto arrivederci. Onestamente non so cosa farò adesso, ma so che lui sarà con me".

Nato a Chicago nel 1936, John Reilly ha esordito in televisione negli anni '60 comparendo come guest star in Death Valley Days, Apple's Way e Gunsmoke. Nel 1984, ha recitato in sei episodi di Dallas nel ruolo di Roy Ralston.

Dopo Dallas, Reilly è stato ingaggiato nel ruolo dell'agente del WSB Sean Donely in General Hospital, ruolo che ha interpretato per 11 anni lasciando lo show nel 1994. John Reilly Reilly è poi apparso in vari episodi di Beverly Hills, 90210 nel ruolo di Bill Taylor, il padre assente di Kelly Taylor (Jennie Garth).

Nel 2008 l'attore ha riprese il suo ruolo in General Hospital per il finale della seconda stagione dello spinoff, General Hospital: Night Shift e ha interpretato di nuovo Sean per il 50 anniversario della soap opera nel 2013.