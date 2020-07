Johnny Ortiz: arrestato per tentato omicidio l’attore di El Camino: Il film di Breaking Bad

Johnny Ortiz è stato arrestato per il tentato omicidio di un uomo chiamato Brian Duke. L'attore, secondo TMZ che ha diffuso la notizia, si è proclamato innocente. La cauzione per Ortiz, che recentemente ha partecipato a El Camino: Il film di Breaking Bad, è stata fissata a ben 1 milione e 120 mila dollari.

Secondo gli inquirenti Johnny Ortiz e un'altra persona, identificata come Armando Miguel Navarro, avrebbero tentato di uccidere un uomo di nome Brian Duke. L'attore ed il suo presunto complice sono stati arrestati con l'accusa di: associazione con una gang criminale di strada che aveva lo scopo di assistere nella condotta criminale i membri dalla banda. Johnny Ortiz è stato arrestato a fine maggio.

Secondo i documenti in possesso di TMZ, Armando Miguel Navarro è accusato di aver premuto il grilletto, ma non è chiaro quale sia il ruolo di Ortiz nel crimine sebbene i pubblici ministeri ritengano che il suo ruolo giustifichi l'accusa di tentato omicidio. Johnny Ortiz si è proclamato innocente, la sua famiglia ha organizzato un crowdfunding per pagargli la cauzione. Sul sito si legge: "Johnny è tutto per la nostra famiglia. Johnny fa di tutto per aiutare la comunità e la comunità ispanica in particolare... è in prigione è sta lottando per il suo caso perché è innocente".

Johnny Ortiz è stato uno degli atleti di corsa campestre nel film Disney McFarland, USA basato su una storia vera con Kevin Costner. Nella sua carriera lo abbiamo visto in Ali, American Crime e El Camino: Il film di Breaking Bad.