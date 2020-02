Johnny Depp: Amber Heard ammette di aver colpito l'ex marito

L'ex moglie di Johnny Depp, l'attrice Amber Heard, avrebbe ammesso di aver picchiato suo marito in un momento di rabbia, stando ad una registrazione audio del 2015. L'audio in questione getta nuova luce sulla complicata situazione della coppia dopo il loro divorzio nel 2016, ad appena due anni dalle nozze. Durante la separazione, entrambe le parti hanno sostenuto di aver subito abusi fisici e psicologici.

Nella registrazione audio portata alla luce da DailyMail.com, Heard e Depp stanno discutendo le conseguenze di uno dei molti litigi che sostengono di aver vissuto nel corso del loro matrimonio. La conversazione sarebbe una sorta di seduta terapeutica privata, in cui anche l'attrice, diventata famosa per il suo attivismo a favore dei diritti delle donne in situazioni di violenza domestica, ammette di aver reagito fisicamente durante uno scoppio d'ira, colpendo l'allora marito in volto: "Mi spiace di non averti colpito con un vero schiaffo in faccia, ma ti ho colpito, non ti ho dato un pugno."

Johnny Depp ad un evento

Le nuove testimonianze rese pubbliche sembrerebbero confermare ciò che le accuse reciproche tra Heard e Depp avevano già suggerito, ovvero che il loro matrimonio sia stato effettivamente territorio di scontro e abuso fisico da entrambe le parti. Al momento della richiesta di divorzio, Heard dichiarò infatti di aver subito violenza domestica da parte del marito, ma immediatamente dopo Depp ha fatto causa per diffamazione alla ex moglie dicendo di essere lui stesso vittima della medesima violenza.

Entrambe le parti hanno pubblicato negli anni foto di lividi, graffi e oggetti ridotti in pezzi, suggerendo appunto una relazione tossica e molto fisica, apparentemente da parte di entrambi. Nel nastro del 2015 si sente Amber Heard che dice: "Hai colpito a tua volta, quindi non far finta di non aver partecipato", mentre la risposta di Johnny Depp è stata "Io ti ho spinto."