John Stahl: morto a 68 anni l'attore de Il Trono di Spade

John Stahl è morto a 68 anni il 2 marzo 2022 sull'isola di Lewis; l'attore era noto per aver interpretato il personaggio di Richard Karstark ne Il Trono di Spade.

A dare l'annuncio della morte di John Stahl è stata Amanda Fitzalan Howard, agente dell'attore. La donna ha dichiarato: "John Stahl è morto sull'Isola di Lewis il 2 marzo 2022 e ha lasciato sua moglie, Jane Paton. Era un attore dalle notevoli doti e un maestro del teatro scozzese".

Noto per aver recitato ne Il trono di spade, Stahl è stato protagonista di numerose produzioni teatrali e ha recitato anche per The Royal Shakespeare Company e The National Theatre.

A seguito della sua morte, molti amici e attori hanno ricordato John Stahl attraverso i social network.

Derek Lord, ad esempio, ha scritto: "Mi dispiace leggere la notizia della morte del mio collega di Take the High Road, John Stahl. Mi ricordo che si arrabbiò quando qualche idiota della produzione decise di eliminare il nome del suo personaggio, Inverdarroch, e usare invece Tom Kerr. Sarà sempre Inverdarroch per me, l'unico uomo a battere Sneddon in un combattimento equo".

Anche il National Theatre of Scotland ha dedicato un post all'attore e ha scritto: "Siamo profondamente rattristati dalla notizia della morte di John Stahl. Abbiamo avuto la fortuna di lavorare con John su Mary Stuart e The James Plays. La sua scomparsa è una perdita enorme per l'industria e ci mancherà moltissimo. I nostri pensieri vanno ai suoi cari".