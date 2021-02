John Patrick Shanley autore e regista di The Twinkle Brothers

Lo sceneggiatore e regista John Patrick Shanley girerà in autunno la commedia The Twinkle Brothers, le riprese si svolgeranno a New York.

John Patrick Shanley, già vincitore di un Oscar e di un premio Pulitzer, sarà lo sceneggiatore e regista della commedia The Twinkle Brothers, un progetto realizzato per Rivulet Media.

Attualmente il casting è in corso in vista di un inizio delle riprese previsto in autunno, nella città di New York.

Il film The Twinkle Brothers racconterà la storia del proprietario di una caffetteria, Mordecai, che riceve il compito di occuparsi della nipote Rita, che ha sei anni, per un pomeriggio. L'uomo le racconta la storia di Freddie e Miguel, due fratelli portoricani incredibilmente competitivi che arrivano a New York e finiscono per dare il via alle attività di due ristoranti uno di fronte all'altro. I fratelli sono pronti a tutto pur di essere i migliori del quartiere e la loro rivalità attira l'attenzione degli abitanti e dei vicini che devono fare i conti con bizzarri e spettacolari show di luci, lotte tra Babbo Natale e piatti, apparentemente senza fine, che contengono cibo delizioso e in grado di dare conforto.

John Patrick Shanley ha conquistato in carriera un Oscar grazie alla sceneggiatura di Stregata dalla luna e ha poi scritto e diretto Doubt, il film - tratto dal suo spettacolo teatrale - con protagonisti Meryl Streep, Philip Seymour Hoffman, Amy Adams e Viola Davis. Recentemente l'artista ha realizzato Wild Mountain Thyme con Emily Blunt, Jamie Dornan, Jon Hamm e Christopher Walken.