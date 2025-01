John Capodice, morto l'attore di Seinfeld e General Hospital

Il grande pubblico lo ricorderà per il ruolo di Aguado in Ace Ventura - L'acchiappanimali, ma John Capodice era un noto caratterista apparso in più di 100 film e serie tv. L'attore di Seinfeld e General Hospital è scomparso all'età di 83 anni il 30 dicembre 2024, come ha annunciato la compagnia funebre del New Jersey Pizzi Funeral Home.

Nato a Chicago nel 1941, Capodice ha servito nell'esercito americano dal 1964 al 1966, partecipando alla Guerra di Corea. negli anni '70 ha cominciato la carriera di attore interpretando il ruolo di Carmine Cerullo nella soap General Hospital. Tra i suoi ruoli più memorabili le partecipazioni a Seinfeld e Ace Ventura - L'acchiappanimali.

Vita da caratterista

Il suo debutto avvenne ​nel 1978, con l'apparizione nel film Rush It e in sei episodi della serie I Ryan nei panni di Lloyd Lord. Da lì, è diventato un volto familiare in televisione partecipando a show quali Boy Meets World, Ellen, Will & Grace, Law & Order, Murphy Brown, The West Wing e La signora in giallo.

Al cinema, John Capodice ha interpretato l'agente di polizia che perseguita Jim Carrey in Ace Ventura - L'acchiappanimali, comparendo poi in piccoli ruoli in Independence Day, Nemico pubblico e Gremlins 2 - La nuova stirpe.

L'attore è descritto nel suo necrologio come un "marito, padre e nonno devoto che mancherà a tutti coloro che hanno avuto il piacere di incontrarlo".