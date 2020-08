John Boyega dimostra il suo amore per gli anime con il video Avatar: The Last Juice Drinker

John Boyega è un grande fan delle serie animate, come dimostra il divertente video condiviso online che ha intitolato Avatar: The Last Juice Drinker.

John Boyega ha condiviso online un simpatico video girato con la sorella maggiore Grace intitolato Avatar: The Last Juice Drinker.

Nel filmato il protagonista della saga di Star Wars dimostra il suo amore per gli anime sostenendo di aver visto troppe serie durante la quarantena.

Il video si apre con Grace mostrata mentre beve usando una tazza di Attack on Titan prima dell'entrata in scena di John Boyega in versione Naruto e pronto a lottare contro la sorella. La giovane inizia quindi a combattere in pieno stile anime e l'attore ha usato anche la musica di Naruto per enfatizzare i momenti più significativi e gli effetti visivi creati per la breve creazione.

John Boyega ha scritto online: "Abbiamo visto troppi anime in quarantena". L'attore ha poi aggiunto che i fan possono attendersi altri filmati di questo tipo, per la gioia di chi apprezza la creatività e le interpretazioni dell'attore che non ha mai nascosto il suo interesse a essere coinvolto in un progetto tratto dai suoi titoli preferiti.