Joe Russo investe nella squadra di calcio Sheffield United, seguendo l'esempio di Ryan Reynolds

Joe Russo ha seguito l'esempio di Ryan Reynolds ed è diventato un membro del consiglio della squadra di calcio britannica Sheffield United.

Il regista, inoltre, è una delle persone che hanno deciso di investire nel team sportivo dopo che è stato acquisito dal consorzio COH Sports un mese fa.

Il nuovo impegno di Joe Russo

Ryan Reynolds e Rob McElhenney hanno deciso di prendere il controllo della squadra del Wrexham da qualche anno e Joe Russo ha assistito insieme alla star canadese ad alcune partite in Galles nell'aprile 2023. Tra le star coinvolte nel mondo del calcio nel Regno Unito c'è anche l'ex quarterback Tom Brady, tra gli attuali proprietari del Birmingham City.

Un comunicato dello Sheffield United ha sottolineato che Russo è un regista e produttore in grado di stabilire nuovi record ed è stato responsabile di alcuni contenuti di maggior successo e culturalmente rilevanti a livello globale.

Il coinvolgimento dei due registi

Joe, insieme al fratello Anthony, ha portato al successo molti tasselli del Marvel Cinematic Universe, tra cui Captain America: The Winter Soldier e Avengers: Endgame. I due registi torneranno nel mondo dei fumetti in occasione di Secret War e Doomsday.

Tra i loro progetti più recenti ci sono l'universo televisivo Citadel, prodotto per Prime Video, e The Gray Man, film realizzato per Netflix.

Tra i membri del consiglio dello Sheffield United ci saranno anche Len Komoroski di Rock Entertainment Group e Terry Ahern, un nome molto conosciuto nel mondo degli investimenti immobiliari.

Steven Rosen e Helmy Eltoukhy, responsabili del team britannico, ha sottolineato: "Joe, Len e Terry portano incredibili capacità e decenni di esperienza mentre facciamo dei piani a lungo termine, sviluppiamo il brand e ci assicuriamo di avere a disposizione le migliori infrastrutture. Come membri del consiglio e investitori sappiamo che tutti i fan dei Blades li accoglieranno con affetto a Bramall Lane".