Joanne Rogers, la moglie di Mr. Rogers, è morta all'età di 92 anni

La musicista e artista Joanne Rogers, sposata con Mr. Rogers per oltre 50 anni, è morta all'età di 92 anni il 14 gennaio 2021.

Joanne Rogers è morta all'età di 92 anni nella giornata di oggi 14 gennaio 2021: la moglie di Mr. Rogers, artista e pianista, aveva collaborato a lungo con il marito con cui è stata sposata per cinquanta anni.

L'annuncio è stato compiuto con un comunicato condiviso da Fred Rogers Productions e McFeely-Rogers Foundation.

Il comunicato dichiara: "Fred Rogers Productions è profondamente rattristata dalla morte di Joanne Rogers. L'amorevole partner di Fred Rogers per oltri 50 anni ha continuato il loro impegno condiviso nel sostenere bambini e famiglie dopo la morte del marito come capo della Fred Rogers Productions. Joanne era una musicista brillante e di successo, una meravigliosa sostenitrice dell'arte e una cara amica per chiunque lavorasse nella nostra organizzazione. Inviamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia di Joanne e alle migliaia di persone che hanno avuto il privilegio di conoscerla e amarla".

Fred Rogers, l'iconico protagonista dello show per bambini Mr. Rogers Neighborhood, era morto nel 2003 a causa di un cancro allo stomaco. La sua storia era stata raccontata recentemente in un documentario e nel film Un amico straordinario con protagonista l'attore premio Oscar Tom Hanks.