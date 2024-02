J.K. Rowling: Sky News definisce 'donna' una omicida transgender, la scrittrice: 'Stanca di questa mer*a'

Continuano a far discutere le uscite pubbliche transfobiche di J.K. Rowling. La celebre autrice della saga letteraria di Harry Potter, in questo periodo impegnata con Warner Bros. nella lavorazione della serie reboot sul maghetto, ha criticato Sky News in seguito alla notizia di una persona transgender condannata per omicidio, definita 'donna' e non 'donna transgender' dal notiziario.

Scarlet Blake è stata riconosciuta colpevole dell'omicidio di un uomo, quattro mesi dopo aver pubblicato un video nel quale uccideva un gatto. Secondo il giudice, Blake sarebbe stata in parte ispirata dal documentario Netflix Don't F**k with Cats, e accusata per la morte di Jorge Martin Carreno, colpito e spinto nel fiume Cherwell a Oxford nel luglio 2021. Scarlet Blake è una donna transgender e BBC ha riferito che sconterà la condanna all'ergastolo in un carcere maschile.

La reazione di Rowling

Con un post su X, J.K. Rowling ha commentato la vicenda con rabbia nei confronti di Sky News, che non avrebbe specificato che l'assassina è una donna transgender:"Sono così stufa di questa mer*a. Questa non è una donna. Questi non sono i nostri crimini".

Rowling ha condiviso anche un post Louise Thickle, che criticava il Guardian per lo stesso motivo. L'autrice ha scritto in seguito:"1. Le statistiche sulla criminalità diventano inutili se gli attacchi violenti e sessuali commessi dagli uomini vengono registrati come crimini femminili. 2. Gli attivisti stanno già chiedendo che questa sadica assassina venga incarcerata in una prigione femminile. 3. La disinformazione guidata ideologicamente non è giornalismo".

Scarlet Blake, secondo quanto riporta BBC, giunse nel Regno Unito dalla Cina all'età di 9 anni e a 12 anni si dichiarò transgender ai propri genitori, una notizia che 'rese molto infelice mio padre e mia madre, causando una grande frattura emotiva'. Ai giurati è stato detto che Blake avesse un interesse estremo per la morte e il danno oltre la semplice fantasia".