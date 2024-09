J.K. Rowling ha iniziato a scrivere un romanzo futuristico

L'autrice di Harry Potter, J.K. Rowling, ha dichiarato di aver iniziato a lavorare a un libro "futuristico", che diventerà la sua priorità una volta terminati i romanzi di Cormoran Strike.

La Rowling ha anticipato il dettaglio in un post su X (ex Twitter) dopo che le era stato chiesto se avrebbe preso in considerazione l'idea di scrivere un'odissea nello spazio.

Le parole di J.K. Rowling

"Ci sono tre libri diversi che potrei fare dopo Strike, tutti iniziati perché sono una stacanovista squilibrata", ha risposto. "Quello che ho intenzione di finire per primo è futuristico, ma non un'odissea nello spazio, mi dispiace. È decisamente terrestre".

Il prossimo romanzo della Rowling, sotto lo pseudonimo di Robert Galbraith, sarà l'ottavo capitolo di Strike, intitolato The Hallmarked Man. A maggio l'autrice ha dichiarato al Times di Londra che sta progettando altri due libri della serie di Strike.

Strike: una scena della serie

I libri di Cormoran Strike sono stati adattati in un'omonima serie della BBC/HBO, la cui sesta stagione è stata girata quest'anno. Infatti, nonostante le accuse di transfobia rivolte nei confronti dell'attrice, Strike è stata rinnovata per una sesta stagione.

La quinta stagione, Strike: Troubled Blood, ha debuttato nel dicembre 2022 con un audience di 8 milioni di spettatori per BBC1. Nel corso delle quattro puntate, lo show ha registrato una media di 6,9 milioni di spettatori. Con il nome di Galbraith sono stati pubblicati sette romanzi di Strike, il più recente dei quali si intitola The Running Grave.

La serie segue le avventure di Cormoran Strike, un veterano di guerra diventato investigatore privato che lavora in un ufficio minuscolo su Denmark Street a Londra. Cormoran usa il suo sesto senso e il suo passato da investigatore speciale per risolvere casi complessi persino per la polizia.