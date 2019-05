Jim Belushi si è messo a produrre cannabis nel suo ranch in Oregon

Jim Belushi non è solo attore, musicista, sceneggiatore: ora è anche un produttore di cannabis, dopo che ha trasformato quello che all'inizio era solo un ranch, in Oregon, in una enorme piantagione di marijuana.

Non è certo il primo nel mondo dello spettacolo a intraprendere questa strada - prima di lui per esempio Mike Tyson, Whoopi Goldberg, Snoop Dog, tra gli altri - ma sembra che, nella sua Belushi's Farm, l'attore, indimenticabile protagonista della sit-com La vita secondo Jim, si impegni davvero moltissimo e non solo per pubblicizzare le numerose attività dell'azienda: Jim Belushi lavora fianco a fianco con la sua squadra, come testimoniano tutte le foto presenti sul sito.

Non solo: Jim Belushi sa diventando una vera istituzione tra i produttori di cannabis, che lo invitano regolarmente anche a parlare della propria esperienza di contadino nei congressi dedicati all'argomento. La mission aziendale, però, è ben più complessa della produzione e commercializzazione di marijuana legale: come Belushi va ripetendo sempre, ciò che gli sta più a cuore è l'importanza che la sostanza ha assunto in campo medico, dove viene utilizzata per il suo effetto calmante anche su pazienti con particolari sindromi da stress.