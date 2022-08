Jessica Klein è morta a 66 anni, era la sceneggiatrice e produttrice di Beverly Hills, 90210

Jessica Klein, una pluripremiata sceneggiatrice e produttrice televisiva che ha lavorato a ben sei stagioni di Beverly Hills, 90210, è morta di cancro al pancreas nella sua casa di Beverly Hills, questo 13 agosto, all'età di 66 anni.

La morte della Klein è stata confermata da sua figlia, Shira Rose, che ha affermato che quando sua madre si è spenta era "appagata, circondata dai suoi più grandi fan e dalla sua famiglia". Sul post condiviso su Facebbok si legge: "Mia madre è morta alle 8,21 di questa mattina. Era tranquilla. Eravamo insieme. Condividerò informazioni sul funerale quando le avrò. Le celebrazioni avranno luogo qui a Los Angeles".

Dopo essersi trasferita a Los Angeles alla fine degli anni '70, la Klein ha sposato Steve Wasserman, il suo compagno di scrittura. I due hanno collaborato per anni come sceneggiatori e produttori esecutivi di Beverly Hills, 90210. Jessica ha anche collaborato alla scrittura e alla produzione di "Just Deal" e "Scout's Safari" con Tommy Lynch, il suo partner creativo dopo la morte di Wasserman nel 1998.

Jessica Klein si è sposata di nuovo nel 2000 con Isaac Levenbrown: nel 2011, la coppia si è trasferita in Virginia, dove la produttrice ha iniziato a insegnare sceneggiatura alla Drexel University. Dopo la morte di Levenbrown, la donna si è trasferita a Toronto, per poi tornare nuovamente a Los Angeles.