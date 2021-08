Jesse Williams star della serie Take Me Out

L'attore Jesse Williams, ex protagonista di Grey's Anatomy, tornerà in tv grazie all'adattamento dello spettacolo teatrale Take Me Out.

L'adattamento per il piccolo schermo sarà prodotto da Anonymous Content e l'attore sarà coinvolto anche nel revival teatrale che debutterà nella primavera 2022 sul palco dell'Helen Hayes Theater.

Greenberg lavorerà all'adattamento televisivo di Take Me Out collaborando con il regista Scott Ellis, impegnato anche dietro la macchina da presa del pilot.

La serie racconterà la storia di Darren Lemming, ruolo affidato a Jesse Williams, una star della squadra di baseball Empires che decide di rivelare la propria omosessualità, facendo emergere pregiudizi e odio. Il protagonista dovrà affrontare dei compagni di squadra ostili e amicizie molto tese, confrontandosi con la realtà di essere una persona omosessuale di colore all'interno di un'istituzione americana molto classica.

Williams ha dichiarato: "Sono incredibilmente onorato dall'opportunità di espandere una narrazione così profonda. Le domande e le sfide rappresentate nel materiale di Richard sono critiche e apparentemente senza confini, addentrandosi fino al nucleo del marketing sulla mascolinità. Cosa siamo realmente se la nostra pace è così facilmente minacciata da quella degli altri?".