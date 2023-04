Jersey Island: L'Isola degli Orrori - un'agghiacciante storia di abusi su minori, su Crime+Investigation

Da stasera in seconda serata su Crime+Investigation va in onda Jersey Island: L'Isola degli Orrori, un'agghiacciante storia di abusi su minori che ha sconvolto il mondo.

Isola di Jersey, inizi del 2000. L'agente inglese Graham Power apre una scandalosa inchiesta su presunti abusi ai minori avvenuti nel corso di più di 50 anni tra cui quelli avvenuti in un orfanotrofio chiamato La casa degli Orrori. Esplode un vero e proprio caos mediatico che sciocca e sconvolge l'intera popolazione. Questo è l'incipit di Jersey Island: l'isola degli Orrori, il docu-film in 4 parti in onda da martedì 4 aprile alle 22.55, in prima visione assoluta in esclusiva sul canale 119 di Sky.

Una volta scoppiata la notizia, alcuni dei più potenti uomini al vertice del potere dell'isola vengono rimossi dal loro incarico, possibili testimoni vengono messi a tacere. Cosa è accaduto sull'isola più grande del Canale della Manica?

Come in una vera e propria storia dell'orrore, nell'orfanotrofio di Haut de La Garenne, sull'isola di Jersey, avvengono abusi, stupri, violenze e omicidi. Insabbiamenti, inesattezze nelle indagini e superficialità nel trattare il caso, corruzione e caccia al colpevole hanno consentito ai colpevoli di rimanere impuniti; a distanza di 20 anni dalla terribile notizia Jersey Island: l'isola degli Orrori, con interviste esclusive ed immagini inedite cerca di riannodare i fili di un notizia di cronaca che ha sconvolto il mondo.