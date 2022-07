Jerry Harris, ex star di Netflix condannato a 12 anni di carcere per crimini sessuali su minori

Jerry Harris è stato condannato per crimini sessuali su minori: è famoso per essere stato tra i protagonisti della docuserie Cheer disponibile su Netflix

Jerry Harris, protagonista della docuserie Netflix Cheer, è stato condannato 12 anni di carcere e a 8 anni di libertà vigilata per crimini sessuali su minori, come riferisce la BBC. Harris, che il prossimo 14 luglio compirà 23 anni, era stato arrestato nel settembre 2020, prima della lettura della sentenza ha chiesto scusa alle sue vittime.

Le manette per Jerry Harris erano scattate dopo la denuncia della madre di due gemelli di 15 anni, la donna aveva trovato delle fotografie sessualmente esplicite sul telefonino dei suoi due figli. I ragazzi avevano 12 anni quando avevano incontrato Harris, che all'epoca aveva 19 anni. Durante lo scambio di foto e immagini pornografiche Harris sapeva che stava chattando con dei minorenni perché gli aveva chiesto esplicitamente l'età. L'attore inoltre, aveva ammesso di aver usato internet per adescare ragazzi e di essersi spostato dal Texas alla Florida "per intrattenere comportamenti sessuali illeciti" con un minore e di aver indotto un minore a tenere un comportamento sessualmente esplicito per scopi di pornografia infantile.

Al termine del processo Jerry Harris, che da ragazzino ha subito abusi sessuali, è stato condannato a 12 anni di carcere e a 8 anni di libertà vigilata sotto la supervisione del tribunale. Prima della lettura della sentenza l'imputato ha chiesto di parlare "Sono profondamente dispiaciuto per tutto i traumi che i miei abusi hanno causato. Prego nel profondo che la sofferenza finisca" ha affermato "Non sono una persona malvagia. Sto ancora imparando chi sono e qual è il mio scopo".

Jerry Harris, che dopo la sentenza è stato trasferito in una prigione federale, ha raggiunto la notorietà grazie a Cheer, tradotta nel catalogo italiano Cheerleader, la docuserie Netflix segue le imprese della squadra di cheerleader del Navarro College e i loro allenamenti per partecipare al National Cheerleading Championship che si tiene ogni anno a Daytona Beach, in Florida.