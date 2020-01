Jenji Kohan: Charlie Noxon, figlio della creatrice di Orange is the New Black, è morto a 20 anni

Charlie Noxon, la creatrice di Orange is the New Black, sta affrontando un terribile lutto: il figlio Charlie Noxon è morto a 20 anni.

Jenji Kohan è stata colpita da una terribile tragedia: Charlie Noxon, il figlio della produttrice e sceneggiatrice, è morto a soli 20 anni a causa di un incidente sulla neve avvenuto nella giornata di martedì a Park City, in Utah.

La creatrice di serie come Weeds e Orange Is the New Black, ha rilasciato un comunicato in cui affronta quanto accaduto a Charles "Charlie" Noxon, che era in vacanza con il padre, il fratello e la sorella, quando ha colpito un cartello stradale mentre cercava di svoltare in una pista del Park City Mountain Resort. Nessun testimone ha assistito a quanto accaduto e il ragazzo è stato dichiarato morto dai paramedici intervenuti che lo stavano trasportando in elicottore in un ospedale vicino.

I genitori hanno ora dichiarato: "I nostri cuori sono a pezzi. Il nostro adorato Charlie Noxon è morto a Capodanno su una pista da sci di Park City".

Jenji Kohan e Christopher Noxon hanno poi proseguito: "I cliché su momenti come questi sono veri, come si scopre. Quello sul fatto che la vita cambi per sempre in un attimo, sul fatto che siamo tutti legati in una rete di amore e perdita, sull'importanza della comunità in periodi di incredibile tragedia. Charlie aveva 20 anni e studiava alla Columbia. Studiava filosofia, economia e cinese. Amava Bob Dylan, George Saunders e Hayou Miyazaki. Era un ragazzo che metteva in discussione tutto, irriverente, curioso e gentile. Non ci sono parole. Ma le parole sono ciò che abbiamo ora, insieme alle lacrime, abbracci ed enormi quantità di cibo. Era assolutamente adorato dai suoi genitori, Jenji Kohan e Christopher Noxon, e dai suoi fratelli Eliza e Oscar".

Il comunicato si conclude dichiarando: "Non riusciamo a immaginare una vita senza di lui".