Jellystone!, il trailer della serie animata con i personaggi creati da Hanna e Barbera

L'orso Yogi e i suoi amici, i famosi personaggi creati da Hanna-Barbera, ritorneranno sugl piccolo schermo con la nuova serie animata Jellystone! di cui HBO Max ha condiviso il trailer in attesa del debutto previsto per il 29 luglio.

Il video regala qualche divertente sequenza del progetto tra esplosioni, furti, situazioni al limite dell'assurdo e molte avventure.

La serie Jellystone! è ambientata nella città che dà il titolo al progetto di cui C.H. Greenblatt è showrunner e produttore. Al centro della trama ci sarà un gruppo di personaggi creati dal duo Hanna-Barbera mentre vivono, lavorano, giocano e spesso distruggono la città in qualche modo folle. Yogi, Cindy e Boo Boo sono i medici della città, Braccobaldo Bau è il sindaco e tutti gli altri simpatici protagonisti hanno uno specifico ruolo nella comunità.

Greenblatt ha dichiarato: "Sono cresciuto guardando i cartoni di Hanna-Barbera e ho un profondo amore per questi personaggi. Il gran numero di peersonaggi più o meno classici che siamo stati in grado di usare dal catalogo di Hanna e Barbera è ciò che rende l'universo di Jellystone! così speciale. Piuttosto che ricreare l'atmosfera dei cartoni del passato, ci siamo diverti in modo sciocco e strano con questi personaggi espandendone la personalità e dando loro maggiore profondità. C'è la possibilità che ci sia un personaggio che amate e lo vedrete da qualche parte in questo mondo. Speriamo che i fan apprezzino il nostro approccio a questo mondo e siamo eccitati per il fatto che i genitori possano presentarli ai loro figli e apprezzarli con loro".

Nel cast vocale ci sono Jeff Bergman, Jim Conroy, Georgie Kidder, Grace Helbig, Niccole Thurman, Thomas Lennon, Ron Fuches, Bernndo de Paula Dana Snyder, Katie Grober, Paul F. Tompkins, Jenny Lorenzo, Fajer Al-Kaisi, Lesley Nicol, Ulka Simone Mohanty e Andrew Frankel.