Jeff Bezos nello spazio: il lancio della New Shepard in diretta oggi su Focus

Jeff Bezos vola nello spazio: oggi alle 15:00, ora italiana, verrà infatti lanciata la navicella New Shepard della Blue Origin che porterà il patron di Amazon per la prima volta oltre l'orbita terrestre. Possibile seguire l'evento in diretta su Focus (il canale 35 di Mediaset) già dalle 14:45.

Focus aprirà il collegamento (qui il link per seguire la diretta in streaming su Mediaset Infinity) alle ore 14:45 con Luigi Bignami, che vedrà presenti numerosi ospiti in studio e in collegamento, con i quali seguirà il volo, dalle fasi preparatorie alle interviste post-atterraggio. Alle 22:00, inoltre, a favore di chi non abbia potuto seguirne la diretta pomeridiana, riproposizione dell'avveniristico rocket liftoff e degli esclusivi documentari dedicati all'avvenimento.

Quello che si realizzerà - nella data simbolo della conquista della Luna da parte dell'Apollo 11 - è senza dubbio un evento: il primo volo suborbitale con civili a bordo della storia. Quello che darà l'avvio al turismo nello spazio, in condizioni di microgravità e fuori dall'atmosfera terrestre.

A bordo insieme a Jeff Bezos ci saranno il fratello Mark, Wally Funk, ex pilota 82enne che aveva partecipato all'addestramento della Nasa negli anni '70, ma che non è mai partita, e il 18enne olandese Oliver Daemen. Studente di medicina, figlio del Ceo di Somerset Capital Partners Joes Daemen, Oliver ha preso il posto del misterioso milionario aveva sborsato 28 milioni di dollari per l'unico biglietto in vendita, prima di rinunciare al viaggio spaziale.

Il mezzo di Bezos supererà la Linea di Kármán (il confine che delimita l'altezza di 100km dal livello del mare), uscendo dall'atmosfera ed entrando nello spazio esterno. La durata totale del volo sarà di circa 11 minuti: nei primi tre, il velivolo accelererà fino a raggiungere la velocità di Mach 3, soglia oltre la quale i passeggeri inizieranno a non avvertire più la gravità. Nei successivi tre minuti, il velivolo raggiungerà l'Apogeo e inizierà la discesa, sempre in condizioni di microgravità. I paracadute, infine, rallenteranno la capsula fino a un miglio/h, velocità alla quale avverrà l'atterraggio, nel Deserto di Chihuahua, nel Texas occidentale, a dieci minuti dal decollo.