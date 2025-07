Jean-Pierre Thorn: il regista francese, co-fondatore di ACID, è morto a 78 anni

Il regista francese Jean-Pierre Thorn, co-fondatore dell'organizzazione ACID, è morto all'età di 78 anni.

Il filmmaker, secondo quanto riportato dalle agenzie, ha perso inaspettatamente la vita il 5 luglio.

La carriera del regista

Jean-Pierre Thorn, oltre a essere un regista, era un attivista molto apprezzato per il suo impegno nel 'ridare dignità ai lavoratori e agli immigrati' e ha spesso realizzato opere dedicate a tematiche sociali.

Il filmmaker aveva ottenuto l'attenzione internazionale nel 1968, con il documentario Dare to struggle, dare to win con cui ha immortalato uno storico sciopero dei lavoratori della Renault-Flins che avevano ottenuto il sostegno degli studenti durante le proteste.

Thorn era nato il 24 gennaio 1947 a Parigi e durante la sua carriera ha realizzato, nel 1990, anche il film Je t'ai dans la peau con star Solveig Dommartin nel ruolo di una suora che si innamora di un prete e poi diventa una sindacalista e attivista. Tra i suoi lavori anche il documentario On n'est pas des Marques de vélo sulla nascita del movimento dell'hip-hop francese.

Il ricordo di ACID

Il regista ha poi contribuito alla nascita dell'Association for the Diffusion of Independente Cinema (ACID) e l'organizzazione francese, di cui è stato presidente dal 1992 al 1995, ha ricordato quanto fosse stato importante nel sostegno al cinema indipendente: "Per la nostra associazione rappresenta un'ancora nel ricordo delle lotte passate e future. Attraverso i suoi film siamo in grado di non perdere di vista il motivo per cui realizziamo film che mantengono la diversità e preservano la nostra libertà e la nostra autonomia".