Jaume Collet-Serra sarà il regista del film Kate Warne, Emily Blunt possibile protagonista

Jaume Collet-Serra collaborerà nuovamente con Dwayne Johnson ed Emily Blunt in occasione del film Kate Warne.

Il progetto sarà realizzato per Amazon Studios e nel team della produzione ci sono la Seven Bucks di The Rock e la star di A Quiet Place.

La prima donna detective

La sceneggiatura di Kate Warne è firmata da Melissa Stack, che ha modificato la prima bozza dello script firmata da Gustin Nash.

Il progetto è un action thriller che ruota intorno a Warne, una detective in stile Sherlock Holmes realmente esistita. Kate è stata infatti la prima detective donna della Pinkerton Agency e ha gettato le basi per la possibilità di avere le donne impegnate tra le fila delle forze dell'ordine, cambiando inoltre per sempre il modo in cui lavorano i detective.

Emily Blunt, per ora, è coinvolta solo come produttrice, anche se sembra possa essere potenzialmente interessata anche al ruolo da protagonista.

Jaume Collet-Serra ha collaborato con Dwayne Johnson e con l'attrice in occasione di Jungle Cruise, film in grado di ottenere 220 milioni di dollari ai box office mondiali nonostante la distribuzione in contemporanea su Disney+.