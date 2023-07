Jason Blum ammette: 'Dico di non credere ai fantasmi, ma ne ho visto uno'

Jason Blum, promuovendo il film Insidious: La Porta Rossa di cui è produttore, ha condiviso la sua esperienza con i fantasmi.

Rispondendo alle domande di TheWrap, il filmmaker ha infatti svelato che di solito dice di non credere alle esperienze sovrannaturale, anche se nella vita reale è convinto di averne visti.

Il racconto del produttore

Jason Blum ha raccontato: "Ho avuto solo un'esperienza con qualcosa di sovrannaturale. Circa 30 anni fa vivevo in un seminterrato di un negozio a Crosby Strett, a Manhattan. Pagavo 300 dollari al mese per stare a Manhattan, ed era piuttosto fantastico. Ho avuto un fantasma amichevole che è venuto a farmi visita ai piedi del mio letto".

Il produttore ha ribadito: "Non era un sogno. Era una persona lì in piedi che ne teneva in braccio un'altra. Mi hanno guardato e io li ho guardati. Me lo ricorderò fino al giorno della mia morte. Non mi sono sentito in pericolo. Dico sempre che non credo nei fantasmi, ma ho visto questo fantasma".

Insidious: La Porta Rossa, la recensione: quando sono i ricordi a mettere paura

I racconti del cast del nuovo film di Insidious

Patrick Wilson ha invece raccontato: "C'è stato un momento in cui sentivo voci, passi e altre cose che avvenivano nella mia casa. Era reale. Ma ho imparato che puoi avere quelle esperienze e non devono per forza essere negative. Ho scelto di credere che forse fosse un fantasma, ma non deve essere un fantasma cattivo".

Sinclair Daniel ha invece sottolineato di essere convinta di aver incontrato settimanalmente un fantasma quando era una bambina: "Per come me lo ricordo, era decisamente un fantasma. Inoltre avevo sei anni, mi piace dare a me stessa il beneficio del dubbio".