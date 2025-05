Jannik Sinner agli Internazionali di Roma: avversario, orario e dove vedere in chiaro e in streaming il match

Dopo tre mesi lontano dai campi, Jannik Sinner è pronto a ripartire. Il numero 1 al mondo torna ufficialmente in gara oggi, sabato 10 maggio, nel secondo turno degli Internazionali d'Italia 2025, dove affronterà l'argentino Mariano Navone sul Campo Centrale del Foro Italico. Il match, valido come prima partita della sessione serale, è in programma non prima delle ore 19:00.

Jannik Sinner torna in campo dopo la squalifica: oggi il debutto agli Internazionali di Roma

Il tennista italiano ha saltato il primo turno grazie al bye riservato alle teste di serie. Il suo ritorno è attesissimo non solo dai tifosi italiani, ma anche dal mondo del tennis internazionale, che ha seguito con attenzione la vicenda che lo ha tenuto lontano dai tornei.

Jannik Sinner

Il campione altoatesino era stato infatti squalificato per tre mesi a causa del riscontro della sostanza vietata Clostebol in un controllo antidoping. La sospensione, concordata con la WADA dai suoi legali, ha rappresentato un duro colpo per il campione azzurro, che però ha affrontato il momento con serietà, assumendosi le proprie responsabilità e collaborando con le autorità competenti.

Ora, però, il presente parla solo di tennis. E non sarà una passeggiata: Navone, numero 99 del ranking ATP, è un tipico specialista della terra rossa, solido da fondo campo e abile nel costringere l'avversario a giocare un colpo in più. L'argentino ha già battuto in due set l'italiano Federico Cinà al primo turno, mostrando una buona condizione fisica.

Per Sinner sarà importante trovare subito ritmo e precisione, anche se il lungo stop potrebbe farsi sentire. La sua qualità e la spinta del pubblico romano, però, potrebbero fare la differenza. Non ci sono precedenti tra i due, quindi sarà fondamentale leggere l'andamento del match e trovare presto le contromisure adatte.

Dove vedere il match

Il match sarà trasmesso in diretta su Rai 2 HD e Sky Sport Tennis Sky Sport Uno, mentre lo streaming sarà disponibile su Sky Go, NOW, RaiPlay e Tennis TV. L'orario di inizio indicativo e intorno alle 19:00, il match sarà il quarto in programma oggi sul campo centrale e apre la sessione serale.