Jannik Sinner: chi è Maria Braccini la fidanzata del campione italiano di tennis

Maria Braccini è molto più di una semplice influencer o modella. La fidanzata di Jannik Sinner a soli 23 anni, ha conquistato l'attenzione di oltre 339 mila follower su Instagram, ma il suo fascino va ben oltre i numeri dei social media. Nata a New Delhi, India, ma cresciuta in Italia, la ragazza incarna un mix affascinante di culture e stili di vita.

Stadio San Siro: prima apparizione pubblica della coppia

Maria Braccini: sport, moda e social media

La sua storia d'amore con uno dei tennisti internazionali più promettenti e acclamati, ha catalizzato l'attenzione dei media e dei fan dello sport. Secondo la Gazzetta dello Sport, Maria e Jannik si sarebbero conosciuti quando la famiglia di lei è andata in vacanza in Alto Adige, dove i Sinner lavorano nel rifugio in val Fiscalina. Per il Corriere dello Sport, invece, si sarebbero conosciuti su Instagram.

Nel 2021, Jannik Sinner e Maria Braccini si erano separati, apparentemente a causa di divergenze riguardanti la gestione della privacy sui social media. Dopo un breve flirt tra il tennista e la modella Laura Margesin, i due sono tornati insieme

Maria Braccini non è solo la compagna di vita di Jannik Sinner, è una donna determinata e poliedrica. Dopo essersi diplomata al Liceo Scientifico di Montevarchi nel 2019, ha iniziato a esplorare il mondo della moda e dell'intrattenimento. Tuttavia, il suo interesse per lo sport non è da meno: appassionata di equitazione, ama anche sperimentare nuove attività, dall'azione sulle moto d'acqua alla quiete del golf.

Jannik Sinner e Maria Braccini sui social

Il legame tra Maria e Jannik è stato confermato pubblicamente il 28 novembre 2023, quando sono apparsi insieme allo stadio di San Siro durante una partita di Champions League tra Milan e Borussia Dortmund, il tennista è un tifoso rossonero. Sebbene entrambi abbiano scelto di mantenere una certa riservatezza sulla loro vita di coppia, la loro presenza pubblica ha dimostrato la solidità della loro relazione e ha messo fine a tutti i pettegolezzi.

Oltre alla sua vita personale, Maria Braccini ha radici solide e una famiglia che la sostiene. La madre, Silvia Mannucci, gestisce un fiorente negozio di tessuti per la casa a Montevarchi, mentre il padre è un ingegnere residente in Germania. Con una sorella maggiore e un fratello minore, l'influencer e modella è cresciuta in un ambiente familiare caloroso e unito.