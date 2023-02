Pink sul biopic di Janis Joplin: "È più difficile girare un film su una donna, non lo faranno mai"

Secondo Pink il proverbiale film biografico su Janis Joplin non verrà mai realizzato perché è 'più difficile far funzionare un film su una donna'.

Pink è convinta che il film biografico sulla vita e la carriera di Janis Joplin non verrà mai realizzato: durante l'ultimo episodio del The Howard Stern Show, la cantante, il cui vero nome è Alecia Moore, ha offerto la sua opinione sul motivo per cui la pellicola in questione è stata accantonata da tempo.

Nel 2004, Pink fu contattata per interpretare la defunta cantante in un film ma, per una serie di motivi, il progetto non si concretizzò. Intervistata da Stern, la star ha spiegato: "Penso che sia molto più difficile girare un film biografico su una donna, ecco perché non ce ne sono poi così tanti."

A questo punto il celebre conduttore radiofonico le ha chiesto: "Ma cos'è successo con quel progetto? Ricordo di averti vista cantare Janis Joplin meglio di chiunque altro, sono canzoni così difficili da cantare", al che Alecia ha risposto: "Penso onestamente che Janis non voglia che venga realizzato".

"Nel corso degli anni ne hanno parlato più volte: per un periodo Linda Perry doveva interpretare Janis. Poi è stata la volta di Brittany Murphy. Sono state prese in considerazione tante donne ma non è mai stato realizzato. Voglio dire, ci devono esser stati almeno dieci progetti che non hanno funzionato, non lo faranno mai", ha concluso Pink.