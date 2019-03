Jan-Michael Vincent è morto a 74 anni, era diventato famoso con la serie Airwolf

Jan-Michael Vincent è morto il 10 febbraio all'età di 74 anni in North Carolina, l'attore era diventato famoso negli anni otttanta grazie a progetti di successo come la serie della CBS intitolata Airwolf.

La star ha perso la vita a causa di un infarto avvenuto mentre era ricoverato nell'ospedale di Asheville, notizia che è stata annunciata solo oggi dal sito TMZ.

Vincent aveva iniziato la sua carriera alla fine degli anni Sessanta con ruoli da guest star in show televisivi come Lassie e Bonanza e nel 1971 aveva poi debuttato al cinema con il film Il dominatore del Texas, con protagonisti anche Robert Mitchum e Brenda Vaccaro, recitando poi in progetti come The Mechanic, White Line Fever, Big Wednesday e Hooper.

L'attore è stato poi nominato per due volte ai Golden Globe in occasione della sua interpretazione in Allucinante notte per un delitto e nella miniserie The Winds of War.

Jan-Michael Vincent è successivamente diventato il protagonista della serie Airwolf, creata da Donald P. Bellisario e andata in onda dal 1984 al 1986, in cui aveva il ruolo del pilota Stringfellow Hawke, alla guida del prototipo di un elicottero usato per alcune missioni per conto del governo.

L'attore ha poi avuto problemi di dipendenza, dall'alcool e dalle droghe, ha subito serie conseguenze fisiche dopo un incidente automobilistico avvenuto nel 2006 e nel 2012 gli era stata amputata una gamba a causa di un'infezione.