James Bond: Project 007 è il nuovo gioco di IO Interactive dedicato all'agente 007

James Bond diventerà presto un gioco: si chiamerà Project 007 e sarà sviluppato dall'azienda danese IO Interactive, già famosa per la serie di videogiochi Hitman.

Con un teaser trailer, accompagnato dal celebre tema musicale, gli sviluppatori di IO Interactive hanno dunque annunciato un nuovo progetto completamente dedicato all'agente 007 più famoso al mondo. Cosa sappiamo al momento? Poco più di quello che si vede nei pochi secondi della clip: l'azienda danese infatti sta ancora reclutando il team a cui verrà poi affidato l'ambizioso lavoro.

Project 007, in base a quanto si legge sul sito ufficiale, si propone come "una storia completamente originale in cui i giocatori vestiranno i panni dell'agente segreto più famoso al mondo per guadagnare lo status di 00, come successo a Bond nel primo film". Non è chiaro al momento se sulle scelte degli sviluppatori peseranno più le caratteristiche del personaggio letterario creato da Ian Fleming o quelle che la saga cinematografica ha contribuito a cementare nell'immaginario comune, nè la lista di partner della IO Interactive in questa avventura contribuisce a sciogliere i dubbi: MGM, EON Productions ma anche la casa editrice Delphi.

Nè sappiamo se il videogioco sarà disponibile sulle piattaforme prima dell'uscita del 25° film dedicato all'agente 007, cosa altamente probabile visti i continui rinvii a cui No Time to Die - al momento programmato per l'arrivo al cinema il 2 aprile 2021- è stato soggetto.