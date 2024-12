James Bond, Daniel Craig ricorda quando rifiutò il ruolo: "Avevo un'arroganza incredibile"

Prima di accettare il ruolo di James Bond, Daniel Craig ha sempre respinto le voci sempre più insistenti che lo volevano nel ruolo. Quando l'offerta è finalmente arrivata, tuttavia, ha temuto le ripercussioni che poteva avere per la sua carriera e ha rifiutato la parte.

L'attore ha rivelato di non aver fatto un'audizione per interpretare l'Agente 007, ma che il ruolo gli è stato offerto direttamente. Secondo quanto riportato dall'Hollywood Reporter, Craig ha dichiarato di aver ignorato di essere stato selezionato per la parte, anche quando Steven Spielberg ha suonato il tema di Bond durante le riprese dell'ultima scena di Craig per Munich del 2005.

L'attore ha ricordato: "Eric [Bana] e io dovevamo correre con le pistole lungo il lato di questo muro, e [Spielberg] ha detto 'Azione', e poi all'improvviso c'erano questi grandi altoparlanti con il tema musicale di Bond. Quindi, voglio dire, era ovviamente nell'aria. Ma sul serio, pensavo: 'Non può essere. È molto bello. Ma io su altre 200 persone? Ma dai!'".

Barbara Broccoli, produttrice della saga, ha confermato che Craig era la scelta migliore per 007 e quest'ultimo ha ricordato che la Broccoli gli ha chiesto un incontro durante il funerale di un collega comune: "A un certo punto Barbara è venuta da me e mi ha detto: 'Puoi venire a prendere una tazza di tè?'. Io ho risposto: 'Sì, certo'. Non sapendo cosa significasse. Sono andato in un ufficio della EON a Piccadilly, mi sono seduto con loro e lei mi ha praticamente offerto il lavoro".

007: Daniel Craig dà un consiglio al prossimo James Bond, ecco quale

Craig temeva che interpretare Bond avrebbe danneggiato la sua carriera a lungo termine. Fino a quel momento aveva interpretato diversi ruoli, in film d'azione, thriller a suspense e drammi. "Per questo ho rifiutato l'offerta. Voglio dire, ho detto 'No'. Non c'era ancora un copione all'epoca, quindi, ancora una volta, la mia arroganza era incredibile, ma ho pensato: 'Beh, finché non vedo un copione, non posso prendere una decisione'".