Jake Gyllenhaal: "Heath Ledger non sopportava le prese in giro su Brokeback Mountain"

Jake Gylenhaal ha raccontato di quanto Heath Ledger odiasse le battute sul film I segreti di Brokeback Mountain.

In un'intervista a Sunday Today, l'attore ha rivelato un lato nascosto del suo collega, con cui ha condiviso il set nel film I segreti di Brokeback Mountain, pellicola che racconta una storia d'amore tra due cowboy omosessuali. Jake Gyllenhaal ha raccontato di come il film abbia lanciato la sua carriera da attore, dandogli tante opportunità professionali in seguito: "Mi ha aperto tante porte. Era folle, incredibile. Ha definito la mia carriera in tanti modi". Gyllenhaal ha rivelato poi che Heath Ledger era "protettivo" con la storia e i dialoghi, che includevano la celebre frase "Vorrei sapere come lasciarti". "Lui non voleva mai scherzare. Quando qualcuno voleva fare una battuta sulla storia o qualsiasi altra cosa, lui era come 'No, si tratta d'amore'", ha aggiunto Gyllenhaal.

In occasione del decimo anniversario dell'uscita di I segreti di Brokeback Mountain, l'attore aveva già dichiarato a Out l'odio che provava Ledger nel vedere la celebre frase del film diventare un meme: "Era straordinariamente serio sulle questioni politiche che circondavano il film quando uscì. Molte volte la gente voleva divertirsi e scherzare sulla pellicola e lui era veramente serio, al punto che non voleva sentire le prese in giro".

Dichiarazioni forti quelle di Gyllenhaal, che fanno capire ancora una volta la grandezza di Heath Ledger non solo come attore, ma anche come persona. Probabilmente i suo fan, lo amavano anche per questo.