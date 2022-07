Jaime Lorente de La Casa di Carta si è lesionato la cornea: ecco cosa è successo

Jaime Lorente, conosciuto come Denver ne La casa di carta, deve stare a riposo forzato per una lesione alla cornea.

Jaime Lorente ha subito una lesione alla cornea: l'attore de La casa di carta, dove interpretava il personaggio di Denver, è stato costretto a cancellare tutti i suoi impegni lavorativi, compreso un concerto. Lorente, infatti, oltre ad essere un attore è anche un cantante e ha al suo attivo una discreta discografia.

L'attore spagnolo, poche ore fa, nelle sue storie di Instagram ha condiviso un'immagine in cui si vede l'occhio ferito, la foto è accompagnata dalla scritta "Mi raccomando di non lesionatevi mai la cornea, ragazzi". La star, nota in Italia anche per le serie Il segreto, Élite e El Cid, appare sofferente. In seguito all'incidente, Jaime Lorente è stato messo dai medici a riposo e si è visto costretto ad annullare tutti i suoi impegni lavorativi.

Denver de La casa di carta non ha fornito maggiori dettagli su come il suo occhio sia rimasto ferito. Da quello che ha scritto l'Agenzia che lo rappresenta si tratterebbe di un incidente sul lavoro "Siamo spiacenti di informarvi che un incidente sul lavoro renderà impossibile per Jaime Lorente partecipare questo venerdì, 1 luglio, al festival Holika".

"La valutazione medica a cui si è sottoposto - scrive ancora l'agenzia - consiglia il riposo e la sospensione di tutte le sue attività. Per questo, purtroppo, non potrà partecipare all'Holika Festival che si terrà questo fine settimana a Calahorra".

Da parte sua Jaime, diventato lo scorso novembre papà della piccola Marta, si è dispiaciuto di dover cancellare questo concerto poiché aveva un "brutale desiderio di salire sul palco". Ringraziando l'organizzazione per il lavoro che sta facendo, ha augurato a tutti di divertirsi, dando appuntamento alla prossima edizione: "spero che stiate passando dei momenti folli al festival. Ci vediamo l'anno prossimo".