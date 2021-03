Jahmil French è morto, la star di Degrassi: The Next Generation aveva 29 anni

L'attore Jamil French è morto all'età di 29 anni, aveva recitato in serie tv come Degrassi: The Next Generation e Soundtrack.

Jahmil French è morto a soli 29 anni e la triste notizia dell'addio all'attore che aveva recitato in Degrassi: The Next Generation è stata confermata dalla sua agente Gabrille Kachman.

In un comunicato viene dichiarato: "Con un cuore pesante posso confermare la morte di un caro amico e di un cliente, Jahmil French. Sarà ricordato da tanti per la sua passione per le arti, il suo impegno nei confronti di questa arte e la sua personalità vibrante. Vi chiedo di ricordare la sua famiglia e i suoi amici nelle vostre preghiere in questo momento difficile". La causa della morte non è stata rivelata.

Joshua Safran, creatore di Soundtrack, ha scritto su Twitter: "Posso confermare che il mio caro amico, collaboratore e fonte di ispirazione, Jahmil French è morto ieri. Condivido la notizia solo perché ho visto la notizia diffuso online. Aggiungerò qualcosa su di lui più avanti. Attualmente stiamo semplicemente affrontando questa notizia devastante".

French aveva lavorato in show come Degrassi con il ruolo di Dave Turner dal 2009 al 2013, Soundtrack, Let's Get Physical, Remedy, The divide e Incorporated.

Molti dei suoi colleghi e amici hanno condiviso foto e ricordi affettuosi del tempo trascorso insieme sul set e nella vita privata, ricordandone il talento e la simpatia e disponibilità.