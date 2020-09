Jack Whitehall: Travels with my father, su Netflix in streaming da oggi

Jack Whitehall: Travels with my father, la docuserie con l'attore britannico e suo padre in giro per il mondo, arriva oggi su Netflix con la quarta stagione!

Jack Whitehall: Travels with My Father, la serie documentario molto amata in America, sbarca in streaming su Netflix: disponibili online tutti gli episodi della quarta stagione inedita del roadmovie tra l'attore e il papà Michael.

Lo show è un road trip a mo di documentario presentato dal comico Jack Whitehall e da suo padre, Michael. I due si ritrovano a viaggiare in tantissimi posti in giro per il mondo, andando a finire in situazioni bizzarre e divertenti. La prima stagione è arrivata su Netfix nel settembre 2017 e racconta il viaggio dei due nel sud est asiatico, tra Thailandia, Vietnam e Cambogia. Lo show è piaciuto così tanto che è stato rinnovato per la seconda stagione, girata nell'est Europa, e per la terza ambientata nel west Americano. Oggi, la quarta stagione, racconterà invece i bizzarri panorami australiani.

Una foto di Jack Whitehall

Jack Whitehall è un attore comico e anche conduttore televisivo inglese doc, noto soprattutto per la serie di Amazon Good Omens, per il ruolo di J.P. nella serie drammatica Fresh Meat e per Mother's Day, il film di Garry Marshall con Julia Roberts e Jennifer Aniston. Jack Whitehall: Travels with My Father è solo l'ultima di tante novità in catalogo a settembre 2020 su Netflix, che anche questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.