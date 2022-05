Jack Osbourne e Jason Mewes a caccia di Bigfoot in un nuovo special di Discovery+

Jack Osbourne e Jason Mewes vanno a caccia di Bigfoot in Jack Osbourne's Night of Terror: Bigfoot, nuovo special distribuito su Discovery+.

In anni recenti, molti show hanno raccontato i tentativi di Jack Osbourne a caccia di eventi soprannaturali. Questa volta, Osbourne non sarà solo ma verrà accompagnato da Jason Mewes, star di Jay and Silent Bob, in Jack Osbourne's Night of Terror: Bigfoot.

Secondo il comunicato stampa: "Jack Osbourne non è estraneo al soprannaturale. Ha studiato il paranormale per gran parte della sua vita, affrontando infestazioni, demoni ed entità. Ma una cosa che non ha mai affrontato è il criptide più misterioso del mondo: il Bigfoot. Incuriosito dalla leggenda, Osbourne accompagna il suo amico, l'attore Jason Mewes, in una ricerca a distanza per trovare prove della famigerata bestia. Il duo si avventura nei boschi isolati dell'Idaho settentrionale per capire se il Bigfoot è davvero una creatura sconosciuta della natura selvaggia del Nord America o semplicemente una leggenda secolare che si è scatenata".

Il comunicato prosegue: "Per anni, sia Osbourne che Mewes sono stati incuriositi dall'esistenza della leggendaria bestia conosciuta anche come Sasquatch e Yeti. È reale o no? E cosa si può dire dei vari avvistamenti, prove e resoconti che la gente ha raccolto nel corso degli anni? Le teorie abbondano e ora Osbourne e Mewes si addentrano nella remota regione del Priest Lake, un focolaio di attività del Bigfoot, per cercare personalmente le prove della creatura. Durante la loro divertente e coinvolgente avventura, il duo parlerà con testimoni oculari ed esperti, tra cui l'acclamata primatologa Dr. Mireya Mayor, e si accamperà nei boschi isolati e infestati dagli orsi".

E ancora: "Con centinaia di chilometri di natura selvaggia, Priest Lake ha più avvistamenti di Bigfoot per miglio quadrato che in qualsiasi altro luogo del Paese. Innumerevoli abitanti del luogo hanno incontrato la bestia bipede, che si aggira nei boschi, ulula di notte e calpesta i loro campeggi, lasciando dietro di sé le sue ben note impronte".

Osbourne ha dichiarato: "Non puoi sapere se qualcosa è reale o meno finché non hai fatto un tentativo di trovarla. Questo è il nocciolo della nostra missione. E non mentirò, sono un po' nervoso. L'area che dobbiamo coprire è immensa, con animali molto pericolosi come orsi grizzly e leoni di montagna in agguato nell'ombra. Non si può sapere cosa uscirà dal bosco. Speriamo che si tratti di me e Jay, tutti interi".

Jack Osbourne's Night of Terror: Bigfoot sarà distribuito in esclusiva su Discovery+ il 26 giugno.