Jack Nicholson compare sui social in una rara foto della figlia durante le festività

Lorraine Nicholson, figlia della star premio Oscar Jack Nicholson, ha pubblicato una foto sul proprio account Instagram al fianco del padre, in una rara immagine dell'attore dopo il ritiro dalle scene.

La foto mostra Lorraine Nicholson abbracciare sorridente Jack Nicholson, che ricambia posando la mano sul braccio della figlia. Uno scatto che ha mandato in visibilio i fan dell'attore.

Affetto social per Jack Nicholson

Tra i commenti, spicca quello della regista Nancy Meyers, che diresse Nicholson in Tutto può succedere:"Tuo padre sembra in grande forma" ha scritto. L'ultima foto pubblica di Jack Nicholson risaliva all'aprile 2023, durante una partita dei suoi amati Lakers.

All'epoca, Nicholson abbracciò davanti al pubblico la star NBA LeBron James. In un'altra foto del carosello pubblicato su Instagram dalla figlia, Lorraine Nicholson compare insieme al fratello Ray, al nipote Duke e alla fidanzata di quest'ultimo, Devin Lee Carlson.

Jack Nicholson padre eroe

Lorraine e Ray sono i figli che Nicholson ha avuto dall'ex compagna Rebecca Broussard. Ray Nicholson, una delle star nel film Smile 2, ha confessato di ritenere suo padre un 'vero eroe'.

Jack Nicholson è anche padre di Caleb Goddard, avuto con Susan Anspach, e di Honey Hollman, cresciuta in Danimarca insieme alla madre Winnie Hollman. L'ultima figlia di Nicholson è nata nel 1994; Tessa Gourin è nata da Jennine Gourin. Tre volte premio Oscar, Nicholson non recita in un film dal 2010, quando partecipò al lungometraggio di James L. Brooks dal titolo Come lo sai, e al documentario con Joaquin Phoenix, Io sono qui!, diretto da Casey Affleck.