Ivo De Palma oggi in live su Twitch per inaugurare la rubrica di Movieplayer Vedo Doppio

Ivo De Palma sarà il primo ospite di Vedo Doppio, la rubrica che Movieplayer dedica al mondo del doppiaggio, e che verrà inaugurata oggi in live su Twitch, alle 19:00, dal nostro Giuseppe Grossi in compagnia di una voce che ha fatto la storia della TV italiana.

È proprio Ivo De Palma,come sanno praticamente tutti, fan dell'animazione made in Japan in testa, l'iconica voce di Pegasus (come è stato chiamato Seiya in Italia), protagonista indiscusso de I cavalieri dello zodiaco, personaggio che l'ha accompagnato attraverso tre decenni: in tempi recentissimi anche Netflix non ha fatto a meno del suo leggendario "Fulmine di Pegasus!" per il remake in CGI della serie classica.

E non solo Cavalieri dello Zodiaco (che, nel 2008, l'hanno visto anche come direttore del doppiaggio e dialoghista con l'arrivo in Italia, sulle reti Mediaset, della serie di Hades): Ivo De Palma è stato il Mirko di Kiss Me Licia, il Kaede Rukawa di Slam Dunk, Ronni in Magica magica Emi, il Maestro Gai di Naruto, Jotaro Kujo de Le bizzarre avventure di JoJo, il conte di Cagliostro in Lupin III: Il castello di Cagliostro...

Senza farsi neppure mancare soap opera e telefilm, come doppiatore (Ti presento i Robinson, Love me Licia, Sentieri) e addirittura attore (è stato il medico di casa Krueger in Cento Vetrine e Alfred Westman in Vivere).

Docente, doppiatore, dialoghista, direttore: nella live di Movieplayer (qui il link del nostro canale Twitch ufficiale per partecipare alla diretta con domande e curiosità), dalle 19:00 in compagnia di Giuseppe, avremo modo di parlare della lunga e luminosa carriera di Ivo De Palma, ma anche di come la professione si sia evoluta negli ultimi anni .