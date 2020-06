Ivan Gonzalez e Oriana Marzoli: sesso in video per i tronisti di Uomini e Donne

Gli ex tronisti di Uomini e Donne Ivan Gonzalez ed Oriana Marzoli si abbandonano ad una notte di sesso in video durante il reality spagnolo La casa fuerte.

Gli ex tronisti Ivan Gonzalez ed Oriana Marzoli hanno regalato una notte di sesso bollente agli spettatori di La Fuerte, il reality in onda sull'emittente spagnola Telecinco, una performance che è stata catturata in video.

Ivan Gonzalez è uno specialista dei reality: da noi il pubblico lo ha conosciuto grazie a Temptation Island e Uomini e Donne, e in questo periodo è tornato in Spagna dove è impegnato in la Casa Fuerte. Al reality, trasmesso da Telecinco, partecipano sette coppie VIP chiusi in una villa per accumulare denaro, mentre altre coppie sono accampate nel giardino della casa pronte a sfidare e a prendere il loro posto all'interno della villa. Ivan Gonzalez ed Oriana Marzoli, entrati nel reality da una settimana, stanno attirando l'attenzione del pubblico tra litigate, rivelazioni inaspettate e notti bollenti. Nei giorni scorsi Oriana, dopo una violenta litigata, ha urlato contro Ivan "Non voglio vederti mai più nella mia vita".

Dopo qualche giorno Oriana si è avvicinata all'ex tronista e gli ha detto: "Non mi è venuto il ciclo, te lo dico seriamente", sconvolgendo Ivan ed il pubblico da casa che ora si interroga se la donna sia incinta o si tratti solo di un falso allarme.

La notte scorsa Ivan e Oriana, per festeggiare la notizia o fare pace dopo un nuovo litigio, si sono rifugiati nel sacco a pelo incuranti delle telecamere e, come si legge sul sito di Telecinco, si sono abbandonati alla passione: "nel sacco a pelo si sentono i gemiti di Oriana che non lasciano dubbi". Il giorno dopo, per commentare la nottata di Ivan ed Oriana, i concorrenti hanno iniziato a discutere della loro posizione sessuale preferiita, un reality che promette scintille anche nei prossimi giorni.