It's What's Inside: ecco il trailer del prossimo thriller horror targato Netflix di Greg Jardin

Martedì Netflix ha diffuso il primo trailer di It's What's Inside, il thriller horror che lo streamer si è aggiudicato al Sundance Film Festival di quest'anno.

Il film, scritto e diretto da Greg Jardin, è una storia ricca di colpi di scena che ricorda, nei toni, la commedia horror Bodies Bodies di Halina Reijn (2022 A24). Pic assiste a un gruppo di amici che si riunisce per una festa pre-matrimonio che si trasforma in un incubo esistenziale quando un estraneo arriva con un misterioso gioco che risveglia segreti, desideri e rancori a lungo nascosti.

Cosa ci dice il trailer

Dopo un breve teaser, il trailer si apre con il gruppo di amici protagonisti del film che si riunisce in una villa sontuosa. Forbes (Thompson) ha in mano una valigia e la presenta ai suoi amici come un gioco. La valigia si apre per rivelare una strana macchina, i partecipanti per giocare devono collegare le loro teste al dispositivo. Paragonando il processo al trasferimento di file su un disco rigido, si scopre che la macchina permette alle persone di scambiarsi il corpo. Un personaggio dice "questo gioco è piuttosto eccitante", mentre la scena passa da una serie di immagini psichedeliche all'altra.

It's What's Inside sembra essere una nuova interpretazione del sottogenere del body swap. L'esempio più famoso di scambio di corpi è Quel pazzo venerdì, in cui una mamma si scambia il corpo con la figlia adolescente. Tuttavia, lo scambio di corpi è già avvenuto in passato nel genere horror, come nel caso del film horror dark-comedy del 2020 Freaky, in cui una liceale finisce per scambiarsi con un serial killer.

Il film è interpretato da Brittany O'Grady (The White Lotus), James Morosini (I Love My Dad), Gavin Leatherwood (Chilling Adventures of Sabrina), Nina Bloomgarden (The Idea of You), Alycia Debnam-Carey (Fear the Walking Dead), Reina Hardesty (Brockmire), Devon Terrell (Totally Completely Fine) e David Thompson (Panic).

It's What's Inside verrà distribuito in tutto il mondo il 4 ottobre esclusivamente su Netflix.