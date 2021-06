It's a Sin, su Starzplay in streaming da oggi

Starzplay ha rilasciato oggi in streaming la serie in cinque episodi It's A Sin, creata da Russell T Davies (Queer as Folk, Years and Years) per tutti gli utenti abbonati.

Starzplay, il servizio di streaming premium internazionale di STARZ, ha rilasciato oggi in streaming la serie in cinque episodi It's A Sin, creata dal noto produttore televisivo Russell T. Davies (Queer as Folk, A Very English Scandal, Years and Years), in Italia da oggi. Nuovi episodi andranno in onda ogni domenica a partire dal 6 giugno.

Con Olly Alexander, Omari Douglas, Callum Scott Howells, Lydia West (Years and Years) e Nathaniel Curtis, It's a Sin vanta un gruppo impressionante di talenti affermati ed emergenti. Il cast include Keeley Hawes (Bodyguard, The Durrells - La mia famiglia e altri animali, Line of Duty, The Missing), Shaun Dooley (Gentleman Jack - Nessuna mi ha mai detto di no, Broadchurch), Neil Patrick Harris (How I Met Your Mother, Gone Girl - L'amore bugiardo), Stephen Fry (Wilde, Gosford Park) e Tracy Ann Oberman (Friday Night Dinner, Toast of London, After Life).

It's a Sin: il poster italiano della serie tv

Accolto con entusiasmo dal pubblico e dalla critica, It's A Sin racconta la storia emozionante di un gruppo di giovani uomini che scoprono l'amicizia e l'amore durante la terribile diffusione dell'AIDS negli anni '80. La serie limitata in cinque episodi esplora le vite di Ritchie (Olly Alexander), Roscoe (Omari Douglas), Colin (Callum Scott Howells) e Ash (Nathaniel Curtis) mentre intraprendono una nuova vita a Londra. I tre e la loro migliore amica Jill (Lydia West), estranei all'inizio, si ritrovano a condividere le reciproche avventure. Ma un nuovo virus sta dilagando e presto le loro vite vengono messe alla prova in modi che non avrebbero mai immaginato. Col passare del decennio anche loro crescono, all'ombra dell'AIDS, ma sono determinati a vivere e amare più intensamente che mai.

Da RED Production Company e commissionata da Channel 4, con All3Media International, HBO Max e USA, la serie limitata è scritta e prodotta dal vincitore di numerosi BAFTA Russell T Davies (Queer as Folk, A Very English Scandal, Years and Years), con Nicola Shindler (Happy Valley, The Stranger) che è anche produttore esecutivo. Starzplay è disponibile sui canali Prime Video tramite l'app Prime Video su smart TV, dispositivi mobili iOS e Android, Amazon Fire TV, Fire TV Stick, tablet Fire e console di gioco e attraverso il sito https://www.primevideo.com/