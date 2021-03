Italia's Got Talent 2021: Frank Matano e Olda, chi è il caprone arrivato in finale (video)

Frank Matano, durante la finale di Italia's Got Talent 2021, ha introdotto Olda Il Caprone: ecco alcune informazioni sull'ospite speciale che ha conquistato il pubblico del talent show.

Ieri sera durante la finale di Italia's Got Talent, il talent show di Tv8 prodotto da Fremantle, tra tutte le straordinarie attrazioni della gara, ha debuttato un nuovo, inaspettato e bizzarro protagonista. Si tratta di Olda, caprone misterioso che, con la complicità di Frank Matano, ha lasciato a bocca aperta il pubblico e i giudici del talent.

Cosa è accaduto? Una gag che diverte già dal backstage: una brucata per scongiurare l'ansia, il tocco dell'hair-stylist e poi eccoli in platea, Frank e Olda, seduti uno accanto all'altro a scambiarsi battute e sguardi d'intesa. La complicità tra i due è palpabile, almeno quanto il desiderio di Olda di occupare una postazione di spicco: lo sgabello della Maionchi! Ben presto Frank torna al suo lavoro di giudice, non prima di salutare l'amico caprone e dargli appuntamento al termine della trasmissione per tornare insieme a casa, dove hanno ancora tanto lavoro da fare.

Che legame esiste tra Olda e Matano? Alcuni indizi ci conducono al loro primo incontro che risale a qualche giorno fa, quando Olda, dopo aver brucato pascoli in lungo e in largo, è giunto alla porta di Frank. Un autentico caprone, Olda per l'appunto, irrompe nella routine serale di Frank con il suo bagaglio di scatole di legno e fieno. Bela di un viaggio lunghissimo, di una missione segreta e gli porge una lettera firmata con uno zoccolo: "Mi hanno detto che tu sei la persona giusta, mi aiuti?". Frank è perplesso: "Sto sognando? Chi ha detto cosa? Quando? Perché Io? E soprattutto... sta mangiando la mia carota!". La lettera non è solo una richiesta di aiuto, riporta le istruzioni per realizzare un progetto. Cosa significano questi disegni? Per scoprire se Frank riuscirà a terminare il compito che Olda gli ha affidato basterà seguirli sui loro profili Instagram.